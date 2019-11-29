وصل المنسق الخاص للامم المتحدة ​يان كوبيش​ إلى ​وزارة الخارجية​ للقاء وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، فيما غادر السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ دون الادلاء بأي تصريح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوبيتش في الخارجية وفوشيه غادر من دون الادلاء بتصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.