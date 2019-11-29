الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز جاسوسة أوكرانية في القرم

أعلن جهاز ​الأمن​ الفيدرالي الروسي ان "أجهزة خاصة احتجزت امرأة روسية في سيفاستوبول، ​القرم​ كانت تقوم، بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، بجمع بيانات عسكرية سرية".

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