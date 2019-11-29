طالبان: من المبكر جدًا استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة









اسماء السيد - كابول: أعلن ناطق باسم طالبان أنه "من المبكر جدا" الحديث عن استئناف فعلي للمحادثات مع الولايات المتحدة حول أفغانستان، أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس.

وقال ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس "من المبكر جدا الحديث عن استئناف للمحادثات في هذه المرحلة". لكنه أوضح أن الحركة "ستعلن موقفها الرسمي في وقت لاحق"، بعد إعلان ترمب خلال زيارة مفاجئة لأفغانستان أن "طالبان تريد اتفاقا ونحن نلتقي بهم". وتوقفت المفاوضات بين الطرفين في سبتمبر الماضي.

