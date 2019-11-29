صدرت عام 1939.. دار للنشر أمريكية تبيع قصة مصورة بأكثر من مليون دولار

باعت دار “هيريتدج أوكشنر” للمزادات، في أمريكا، أول قصة مصورة من إنتاج “مارفل“، بـ1.26 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي للشركة الأمريكية المتخصصة، والتي تقف وراء شخصيات مثل سبايدرمان وإكس من وأفنجرز.

وقال أحد خبراء دار مزاد هيرتدج أوكشنز، إن هذه القصة المصورة، تعد من النسخ التاريخية.

وذكر مزاد “هيريتدج أوكشنز“، أن القطعة المبيعة صدرت عام 1939، من سلسلة “مارفل كوميكس” عن “تايملي كوميكس“، التي تغير اسمها فيما بعد إلى مارفل.

يشار إلى أن عالم مارفل السينمائي، وهو شركة سينمائية، يعد سلسلة أفلام ومسلسلات تقع في عالم خيالي مشترك، تتركز على سلسة أفلام أبطال خارقين يتم إنتاجها بشكل مستقل من قبل استوديوهات مارفل، مأخوذة منالشخصيات التي تظهر في مطبوعات مارفل كومكس.

وتوسعت السلسلة لتشمل كتبا مصورة، وأفلاما قصيرة، ومسلسلات تلفزيونية، وأيضا العالم المشترك، مثل عالم مارفل في القصص المصورة، ويضم قصص وشخصيات وخلفيات مشتركة، كشخصية فيل كولسون التي قام بدوره الممثل كلارك غريغ، وهي الشخصية الأكثر ظهورا في هذا العالم.