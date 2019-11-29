تغريم الدفاع الجديدي واتحاد الخميسات.. لجنة التأديب تُوقف 5 لاعبين

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوبة الإيقاف في حق 5 لاعبين من القسمين الأول، والثاني للبطولة الاحترافية، بالإضافة إلى فرضها غرامات مالية همت 3 أندية.

وأوقفت اللجنة مامادو ندياي، لاعب الفتح الرباطي، لمباراة واحدة، على خلفية طرده في لقاء فريقه أمام نهضة الزمامرة، وهي العقوبة ذاتها، التي فرضتها على لاعبي شباب بنجرير، جواد بصير، وتوفيق بن يشو، بعد طردهما في مباراتي الشباب، أمام كل من اتحاد سيدي قاسم، وشباب المحمدية على الترتيب.

وعن القسم الثاني دائما، تم توقيف أشرف قصباني، لاعب الاتحاد الزموري للخميسات، وسهيل الميناوي من جمعية سلا، لمباراتين نافذتين، مع تغريمها مبلغ 750 درهما لكل منهما، وذلك بعد تعرضهما للطرد في مباراتي فريقهما أمام اتحاد سيدي قاسم، والكوكب المراكشي على التوالي.

أما بالنسبة إلى الغرامات على الأندية، غرمت لجنة التأديب الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات في مواجهته مع رجاء بني ملال.

وتم تغريم اتحاد الخميسات مبلغ 1500 درهم لحصول لاعبيه على 5 إنذارات في مباراته أمام المغرب الفاسي، و1500 درهم أخرى في المواجهة، التي جمعته بالكوكب المراكشي، بعد تحصله على 5 إنذارات وطرد.