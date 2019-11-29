قاضي التحقيق بطنجة يقرر المواجهة بين المتورطين في مقتل طفل العرائش ووالدة الضحية

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، خلال جلسة استنطاق والد الطفل المقتول بالعرائش وزوجته، مواجهتهما بوالدة الضحية في 26 من شهر دجنبر القادم.

وبحسب مصادر مؤكدة ل”اليوم24″، فإن قاضي التحقيق سيعرض المتورطين في هذه الجريمة لإستنطاق تفصيلي، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

وكان الرأي العام قد اهتز، الاثنين الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل بالغ من العمر 7 أعوام، حيث قطعت جثته إلى أطراف، واحتفظ بجزء منها داخل ثلاجة، فيما تم تخلص من أجزاء منها بالمطرح العمومي.

وتوارى الطفل عن عن الأنظار منذ السبت الماضي، حيث غادر مؤسسة التعليمية حوالي الساعة 10 صباحا، ولم يعد إلى بيت أسرته.

وعثرت المصالح الأمنية في العرائش، على أطراف طفل داخل كيس بلاستيكي مرمي بالمطرح العمومي المنارة 3، حيث طوقت مكان تواجد أطراف الجثة، فيما باشرت الشرطة العلمية والتقنية إجراءات مسح البيولوجي داخل المنطقة، للكشف عن خيوط هذه الجريمة.