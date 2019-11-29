بعد تبرئته في دعوى رفعه عليه “البام”.. أفتاتي: المقرر تصحيح لدعوى أقيمت بطريقة معوجة

بعد أربع ينوات من بداية القضية، قضت غرفت الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، أمس الخميس، ببراءة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، كان قد رفعها ضده حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبا فيها بتعويض قدره خمسة ملايين درهم.

وفي تصريح له عقب إصدار الحكم، قال أفتاتي في حديثه لـ”اليوم 24″، إن الحكم الاستئنافي اليوم، صحح مسار القضية، بعدما كانت الغرفة الابتدائية قد أدانت أفتاتي بشهرين من السجن النافذ وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين.

واعتبر أفتاتي أن المرحلة السابقة من الدعوى اتسمت بالافتقار للقانون وانزياح عنه وعن فلسفة التقاضي النزيه حيث البحث عن الحقيقة، مضيفا :”المقرر جاء مصححا لمرحلة عرفت اختلالات منذ بداية إقامة الدعوى بطريقة معوجة”.

وفي الوقت الذي بدأت قيادات حزب العدالة والتنمية بالتلويح بتقارب مع حزب الآصالة والمعاصرة، قال أفتاتي معلقا ” أنا والبؤس مختلفين إلى يوم يبعثون ورأيي أنه يجب دفعهم لمزبلة التاريخ”.

وكانت الأمانة العامة الإقليمية لـ«البام» خلال سنة 2015، قد أقدمت على رفع شكوى قضائية ضد أفتاتي، بتهمة السب والقذف وتشويه سمعة منتخبي «البام»، مطالبة بتعويض مدني قدره 500 مليون سنتيم، مع تحميل المدعى عليه الصائر.