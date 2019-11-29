تراث وفولكلور.. “نجوم في ساحة جامع الفناء” اليوم الجمعة بمراكش

تحتضن ساحة جامع الفنا، اليوم الجمعة ليلا، النسخة الثالثة من “نجوم في ساحة جامع الفناء”، وذلك خلال حفل موسيقي ساهر يضم عددا من الفنانين المحليين والدوليين.
ويعكس هذا الموعد السنوي المنظم من طرف مجموعة لاماليف، وجهات أخرى، رغبة الحدث في إشاعة حس المواطنة.
وبحسب ما جاء في بلاغ عن المنظمين، من المتوقع أن يتحف مغنون قادمون من العالم الجمهور بأغانيهم.
ويعد “نجوم في ساحة جامع الفناء” أيضا حفلا سنويا مجانيا، ويشكل فكرة يتبناها ميتر غيمس الذي يدعو أصدقاءه المغنيين، من العالم، إلى مشاركة شغفهم بالمغرب وبمدينة مراكش.
ويقدم “نجوم في ساحة جامع الفناء”، الذي يفترض فيه أن يحتفي بالتراث الفولكلوري لهذه الساحة العريقة، برنامجا يعكس رغبة الحدث في إشاعة روح التقاسم والأخوة والتسامح بين الشعوب والأجيال.
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