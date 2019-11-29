ماتقيش ولدي: جريمة قتل الطفل في العرائش بشعة..ونراهن في منظمتنا على إعدام الجريمة وليس المجرم-فيديو

فيديو:يونس الميموني

وصف الطيب بوشيبة، المنسق الجهوي لمنظمة “ماتقيش ولدي”، اليوم الخميس، بطنجة، جريمة القتل التي راح ضحيتها طفل في العرائش ب”البشعة”.

وكشف بوشيبة ل “اليوم24” خلال تقديم المتهمين في مقتل الطفل، البالغ من العمر 7 أعوام، وتقطيع جثته ورميها في مطرح عمومي، أن العقوبة يجب أن تكون في مستوى الجرم، مشددا على عدم تمتع المتهمين بالعفو.

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وقال بوشيبة: “نراهن في منظمتنا على إعدام الجريمة وليس المجرم، لأن العقوبة لن تحل المشكل”.

وأكد بوشيبة على ضرورة الاستعانة بالمختصين بعلم النفس والاجتماع لدراسة شخصية المجرم ورصدها داخل المجتمع.