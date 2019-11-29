متظاهرون يحاصرون مبنى شرطة ذي قار والأخيرة تطالب وجهاء المدينة بالتدخل

وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، إن متظاهرين غاضبين حاصروا منذ ليلة امس، مبنى قيادة شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاحداث الدموية التي شهدتها المحافظة، مشيرا الى ان الامطار دفعت المتظاهرين الى الانسحاب ومحاصرتها مجددا فجر اليوم الجمعة.وأوضح ان المتظاهرين يحاصرون منذ الفجر، مبنى قيادة شرطة ذي قار بغية اقتحامها، مشيرا الى ازدياد اعداد المتظاهرين بعد تشييع جثامين الشهداء.

واشار الى أن قيادة الشرطة طلبت من الوجهاء ورجال الدين التدخل لوقف التصعيد ومنع اراقة مزيد من الدماء.

من جانبه اشار مراسل الخليج 365، في المحافظة الى عقد اجتماع لشيوخ عشائر ذي قار ضباح اليوم، أسفر عن مجموعة مطالب ابرزها اقالة الحكومة والبرلمان ومحاكمة جميل الشمري واختيار قائد شرطة من ابناء المحافظة وطرد الاحزاب من جميع مفاصل الدولة وإجراء انتخابات بإشراف اممي.



وشهدت محافظة ذي قار فجر امس الخميس، صدامات بين المتظاهرين المعتصمين والقوات الامنية ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، في وقت استدعى القائد العام للقوات عادل عبد المهدي ، القائد الامني للمحافظة جميل الشمري الذي عينه في وقت سابق، كما اعلن المحافظ استقالته على خلفية هذه الاحداث.