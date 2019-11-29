يحاصر متظاهرون غاضبون، منذ فجر اليوم الجمعة، مبنى قيادة شرطة محافظة ذي قار، في وقت تطالب قيادة الشرطة وجهاء المدينة بالتدخل لوقف التصعيد.
وأوضح ان المتظاهرين يحاصرون منذ الفجر، مبنى قيادة شرطة ذي قار بغية اقتحامها، مشيرا الى ازدياد اعداد المتظاهرين بعد تشييع جثامين الشهداء.
واشار الى أن قيادة الشرطة طلبت من الوجهاء ورجال الدين التدخل لوقف التصعيد ومنع اراقة مزيد من الدماء.
من جانبه اشار مراسل الخليج 365، في المحافظة الى عقد اجتماع لشيوخ عشائر ذي قار ضباح اليوم، أسفر عن مجموعة مطالب ابرزها اقالة الحكومة والبرلمان ومحاكمة جميل الشمري واختيار قائد شرطة من ابناء المحافظة وطرد الاحزاب من جميع مفاصل الدولة وإجراء انتخابات بإشراف اممي.
وشهدت محافظة ذي قار فجر امس الخميس، صدامات بين المتظاهرين المعتصمين والقوات الامنية ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، في وقت استدعى القائد العام للقوات عادل عبد المهدي ، القائد الامني للمحافظة جميل الشمري الذي عينه في وقت سابق، كما اعلن المحافظ استقالته على خلفية هذه الاحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يحاصرون مبنى شرطة ذي قار والأخيرة تطالب وجهاء المدينة بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.