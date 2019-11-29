هذا ابني مهدي.. تعليق يفطر قلوب العراقيين ويطلق كـ 'هاشتاق'

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نشر أحد مستخدمي موقع فيسبوك، صورة لأحد ضحايا الاحتجاجات في مدينة النجف، سائلا متابعيه إن كان أحدهم يعرف هويته.
وكانت المفاجأة أن أول تعليق على المنشور جاء من شخص يقول إنه والد الشاب الضحية.
وكتب ذلك الشخص ويدعى عبد الأمير أبو ليث في تعليقه: "هذا ابني مهدي".
وأثار تعليق أبو ليث عاصفة من الردود المتعاطفة والمعزية، وعبّر كثير من المعلّقين عن صعوبة موقف كهذا، فيا اتخذ اخرون هذه العبارة على صيغة هاشتاق ليطلقها في الفضاء الاورق #هذا_ابني_مهدي
وقال بعضهم إنه لحدث يَفطُر القلب أن يتعرف أب على مقتل ابنه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وحظي المنشور الأصلي بأكثر من ألفي تعليق، وكذلك بلغ عدد المتفاعلين مع تعليق الوالد المفترض للضحية أكثر من ألفين من مستخدمي فيسبوك.
وتم تداول المنشور الأصلي الباحث عن هوية الشاب الضحية، ورد أبو ليث، بشكل واسع جدا عبر الناشطين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعاش العراق، الخميس أكثر الأيام دموية منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر حيث قتل 50 شخصا في محافظتي النجف وذي قار وأصيب 395 برصاص الأجهزة الأمنية، حسب المصادر الطبية.
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