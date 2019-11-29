إياد علاوي يقرر الإنسحاب من العملية السياسية بـ'شكلها الحالي'

أفاد مصدر مطلع، الجمعة، بأن رئيس إئتلاف الوطنية إياد علاوي قرر الإنسحاب من العملية السياسية بشكلها الحالي والعمل على تقويضها. وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "رئيس إئتلاف الوطنية إياد علاوي قرر الإنسحاب من العملية السياسية بشكلها الحالي والعمل على تقويضها واعادة بنائها سلمياً بسبب كثرة اراقة الدماء". وأضاف المصدر، إن علاوي دعا، الوطنيين والمخلصين الى "الانسحاب من هذه العملية السياسية الدموية"، بحسب ما افاد به المصدر.

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