قمة "إيجاد" تنطلق بأديس أبابا.. وتعزيز أمن البحر الأحمر على أجندتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة، قمة رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" لبحث الهيكل الجديد للهيئة واختيار رئيس جديد لها. وتناقش قمة "إيجاد" تعزيز الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بحضور رؤساء جيبوتي وجنوب السودان والصومال ورئيسي وزراء إثيوبيا والسودان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ومن المنتظر وصول كل من رؤساء كينيا أهورو كينياتا، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى القمة.

Advertisements كان وزراء خارجية الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" قد بحثوا، الخميس، الهيكل الجديد للهيئة وتعزيز الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن.

يذكر أن مصادر دبلوماسية كشفت عن وجود تنافس محتدم بين السودان وكينيا وأوغندا على رئاسة "إيجاد"، حيث شهد الاجتماع الجانبي الذي سبق اجتماع وزراء خارجية دول الهيئة توترا ومشادات كلامية، لتمسك الخرطوم بموقفها، بل هددت بالانسحاب منها.



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