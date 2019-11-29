فرنسا تكذب مزاعم داعش بشأن دوره في تحطم طائرتين عسكريتين بمالي

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رويترزالجمعة 2019/11/29 12:30 م بتوقيت أبوظبي
إحدى المروحيات التابعة للجيش الفرنسي في مالي - أرشيفية
نفى فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي، الجمعة، مسؤولية تنظيم داعش الإرهابي عن حادث تصادم طائرتي هليكوبتر عسكريتين فرنسيتين في مالي، الثلاثاء، الماضي.
وقال القائد العسكري الفرنسي: "الحادث لم يقع نتيجة التعرض لنيران تنظيم داعش"، كاشفا عن أن فرنسا لا تعتزم الانسحاب من مالي، لكنها تحتاج مزيدا من الدعم من حلفائها.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن، الخميس، أنه تسبب في تصادم المروحيتين العسكريتين الفرنسيتين في مالي، في حادث أدى إلى مقتل 13 جنديا فرنسيا.
ووقع الحادث خلال عملية عسكرية ليلية ضد الإرهابيين في جنوب مالي، واصطدمت الطوافتان خلال محاولة مساندتهما لقوة خاصة من المظليين على الأرض.
وبمقتلهم يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل إلى 41 منذ أن تدخلت باريس لمكافحة الإرهابيين في شمال مالي في 2013.
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