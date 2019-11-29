القاضي ابراهيم ادعى على أطباء وصيادلة ومختبر طبي في منطقة صور

علمت الـ"LBC" أنّ المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ ادعى على أطباء وصيادلة ومختبر طبي في منطقة صور. ويأتي الادعاء بتهمة التزوير وهدر المال العام في ملف ​الضمان الاجتماعي​، وأحالهم الى قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​.

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