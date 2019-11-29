الابحاث الزراعية: صقيع في البقاع والقاع بدءا من الثلاثاء والحرارة ما دون الصفر

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن صقيعا متوقعا في منطقتي ​البقاع​ و​القاع​ بدءا من مساء الثلاثاء المقبل ولغاية الاحد، حيث تتدنى ​درجات الحرارة​ ليلا الى ما دون الصفر. وطلبت من ​المزارعين​ اجراء ما يلزم خصوصا مزارعي الكرمة والخضار، وأخذ العلم بأن الرياح ستكون مساء باردة جنوبية - غربية.

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