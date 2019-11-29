محتجون بقاعيون اقفلوا مدخل المصرف المركزي في زحلة

تجمع العديد من البقاعيين أمام ​مصرف لبنان​ في زحلة تحت شعار "​الليرة​ بألف خير"، رفضا لسياسات ​المصرف المركزي​ تجاه الصرافين والتلاعب ب​الدولار​.

وحمل المعتصمون الاعلام اللبنانية، ورفعوا شعارات ضد ​سياسة​ المصرف المركزي على وقع الاناشيد الوطنية، واقفلوا مدخله الرئيسي وحالوا دون دخول الموظفين الى المبنى.

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