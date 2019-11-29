تجمع العديد من البقاعيين أمام مصرف لبنان في زحلة تحت شعار "الليرة بألف خير"، رفضا لسياسات المصرف المركزي تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار.
وحمل المعتصمون الاعلام اللبنانية، ورفعوا شعارات ضد سياسة المصرف المركزي على وقع الاناشيد الوطنية، واقفلوا مدخله الرئيسي وحالوا دون دخول الموظفين الى المبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون بقاعيون اقفلوا مدخل المصرف المركزي في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.