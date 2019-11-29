اسف عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ لأن نهاية شهر جديد تحل فيما صرخة الوجع تتواصل، بين شباب وشابات فقدوا عملهم وآخرين باتوا بنصف راتب، وبين اصحاب شركات ومؤسسات يعانون من الركود والجمود جراء الاوضاع الراهنة وينهكهم سعر الصرف المتداعي من دون اي رادع. وناشد النائب البعريني ضمائر المسؤولين قائلاً: "هؤلاء أولادكم واهلكم، فماذا تنتظرون لانقاذهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: هؤلاء أولادكم واهلكم فماذا تنتظرون لانقاذهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.