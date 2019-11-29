اشار مستشار نقابة المحطات وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا الى اننا "جميعنا بخندق واحد وقد اتخذنا القرار بالاضراب لأننا نريد وقف النزف، ونتمنى ان يكون ملف النفط والمحروقات اول بند في اجتماع بعبدا المالي المقرر اليوم والمحروقات متوفرة في الشركات والمحطات".
اضاف ابو شقرا في حديث تلفزيوني، "نحن لسنا مضطرين لشحادة الدولار من السوق ونريد ان ندفع 100 بالمئة لبناني، ونحن نراهن على حكمة القيادات في اجتماع قصر بعبدا". واعتبر ان "لا هم من يستورد البنزين وما يهمنا فقط ان ندفع باللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو شقرا: لا هم من يستورد البنزين وما يهمنا فقط ان ندفع باللبناني 100 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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