ابو شقرا: لا هم من يستورد البنزين وما يهمنا فقط ان ندفع باللبناني 100 بالمئة

اشار مستشار نقابة المحطات وممثل موزعي ​المحروقات​ فادي ابو شقرا الى اننا "جميعنا بخندق واحد وقد اتخذنا القرار بالاضراب لأننا نريد وقف النزف، ونتمنى ان يكون ​ملف النفط​ والمحروقات اول بند في اجتماع بعبدا المالي المقرر اليوم والمحروقات متوفرة في الشركات والمحطات".

اضاف ابو شقرا في حديث تلفزيوني، "نحن لسنا مضطرين لشحادة ​الدولار​ من السوق ونريد ان ندفع 100 بالمئة ​لبنان​ي، ونحن نراهن على حكمة القيادات في اجتماع ​قصر بعبدا​". واعتبر ان "لا هم من يستورد ​البنزين​ وما يهمنا فقط ان ندفع باللبناني".