جميل السيد: الحل هو بحكومة برئاسة شخص آدمي وشجاع والبلد لا تنقصه كفاءات

رأى النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الحل هو ب​حكومة​ برئاسة شخص آدمي وشجاع، لا دُميَةً في يدهم كما يسعون، ثلثها سياسيون يمثّلون توازنات البلد بوزارات ثانوية، وثلثاها تكنوقراط أوادم وشجعان في الوزارات الأساسية المتعلّقة بالناس في ​المال​ والخدمات والإدارات و​الأمن​ و​القضاء​". ورأى ان "البلد لا تنقصه كفاءات، ويللي خرّبها ما بيعمّرها".

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