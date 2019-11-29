اعتصام أمام شركة كهرباء قاديشا في البحصاص

اعتصم عدد من المحتجين أمام شركة كهرباء قاديشا في البحصاص - طرابلس، وطلبوا من الموظفين الاقفال ومغادرة الشركة، ورددوا الهتافات المنددة بالفساد في قطاع الكهرباء وفي سائر وزارات الدولة.
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