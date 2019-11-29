النشرة: اعتصام امام مصرف لبنان في النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأن العشرات من حراكي ​كفررمان​ والنبطية احتشدوا امام مصرف ​لبنان​ في النبطية وهم يرفعون الاعلام اللبنانية ومطالبين بسقوط حكم المصرف، ومنددين بارتفاع سعر ​الدولار​ من دون حسيب او رقيب او ردع للصرافين الذين يسعرون الدولار حسبما يشاء لهم .

واعلن المعتصمون رفضهم للسياسات المالية المصرفية والهندسات المالية ل​مصرف لبنان​، مطالبين برفع الصرخة لدى ​الشعب اللبناني​ فالرواتب تتاكل و​الاقتصاد اللبناني​ الى تراجع بفضل السياسات البالية للطبقة السياسية الحاكمة التي نهبت الاموال واودعتها في البنوك في الخارج، مطالبين باسترداد الاموال المنهوبة، وردد المعتصمون هتافات ضد السياسيين اللبنانيين الذين اغرقوا لبنان في ​الفقر​ المدقع، وسط اناشيد حماسية ووطنية وبحضور ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​ باشراف رئيس جهاز أمن السفارات في النبطية النقيب عباس عنيسي.

بعد ذلك انطلق المعتصمون بمسيرة مكثت امام اسراي الحكومي وتوجه قسم منها الى الاعتصام امام المصارف الخاصة في شارع المصارف في النبطية ودخلت مجموعة الى عدد من المصارف منددين بسياسة الافلاس التي تعتمدها المصارف والتي جعلت من ودائع المواطنين رهائن لديها ولا تعيدها لاصحابها واعتمدت سياسة الحجز على الاموال، مطالبين بمحاكمة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف التي تجني الارباح على حساب الشعب وتتسبب بافقاره وتراجع اوضاعه.