هاشم: المطلوب اليوم قرارات بحجم الاخطار التي تواجه الوطن

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "من المستغرب ان تصل ​الأزمة​ الى هذا المستوى دون ان يلتفت المسؤولين الى قضايا الناس وأوجاعهم اليومية وكأن بعض المعنيين يعيشون في كوكب اخر"، مؤكدا ان "المطلوب اليوم قرارات بحجم الاخطار التي تواجه الوطن فهل ستتغلب المصلحة الوطنية على بعض المصالح؟".

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