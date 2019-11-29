طقس الغد غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس خريفي على الحوض الشرقي للمتوسّط، يتأثر تدريجيًا يوم الأحد مساء بمنخفض جوّي ماطر.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً بالاجمال مع استقرار ب​درجات الحرارة​ كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة حبث تبدأ بالانخفاض التدريجي ابتداءً من بعد الظهر وتتساقط ​أمطار​ متفرقة مساءً تشتّد غزارتها احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.