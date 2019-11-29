طقس الغد غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة الصباحية ان يسيطر طقس خريفي على الحوض الشرقي للمتوسّط، يتأثر تدريجيًا يوم الأحد مساء بمنخفض جوّي ماطر.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً بالاجمال مع استقرار بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة حبث تبدأ بالانخفاض التدريجي ابتداءً من بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة مساءً تشتّد غزارتها احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.
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