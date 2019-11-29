جهاز الأمن الفيدرالي يعلن اعتقال عميلة في القرم جندتها أوكرانيا

أعلن جهاز ​الأمن​ الفيدرالي الروسي اعتقال مواطنة تحمل الجنسية الروسية في ​القرم​ جندتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أن المواطنة الروسية، التي تم القبض عليها يشتبه في ارتكابها خيانة عظمى، من خلال جمعها معلومات عسكرية سرية.

وقد تم فتح قضية جنائية ضد المشتبهة، تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن، ولم تذكر أجهزة الأمن الروسية معطيات أخرى.