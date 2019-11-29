تنظيم داعش أكد أنه سبّب تصادم المروحيتين الفرنسيتين في مالي

أعلن تنظيم ​الدولة الإسلامية​ في الصحراء الكبرى أنّه سبّب ​حادث تصادم​ المروحيتين العسكريتين الفرنسيتين الذي أودى بحياة 13 جنديا فرنسيا في مالي عبر إجباره واحدة من المروحيتين على التراجع بسبب كمين.

ووقع الحادث الإثنين خلال عملية عسكرية ليلية ضدّ جهاديين في جنوب مالي. واصطدمت المروحيتان خلال محاولتهما مساندة قوة خاصة من المظليين على الأرض.

وكان ​الجيش الفرنسي​ ذكر أن الجنود على متن المروحيتين طلبوا لمساندة قوة خاصة للمظليين كانت تقاتل أعداء في قطاع تشن فيه قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين عمليات ضد ​الجماعات المسلحة​ بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية.