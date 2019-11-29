مسؤول روسي: هناك تهديد حقيقي لنشر أميركا صواريخا نووية في منطقة الشمال

اكد السفير الخاص ل​وزارة الخارجية الروسية​ في شؤون التعاون الدولي في ​القطب الشمالي​، نيكولاي كورتشونوف أن "هناك احتمال حقيقي لنشر ​أميركا​ ​صواريخ​ نووية، بعد انسحابها من معاهدة ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى، في منطقة الشمال".

وأوضح كوتشونوف أنه "بعد انسحاب ​واشنطن​ من معاهدة الصواريخ النووية، هناك احتمال حقيقي لنشر صواريخ أميركية قصيرة ومتوسطة المدى في مناطق مختلفة من ​العالم​، بما في ذلك منطقة الشمال".

ولفت الى أنه "في الوقت الحالي لا توجد مشكلات في القطب الشمالي يجب حلها بالقوة على العكس نعتبر القطب الشمالي منطقة منخفضة التوتر ولكن هناك إمكانية كبيرة للتعاون لمواجهة التحديات المشتركة".

وأشار الى "اننا نأمل أن جميع دول القطب الشمالي التي أخذت على عاتقها الحفاظ على ​السلام​ والاستقرار والتفاعل ​البناء​ في القطب الشمالي أن تلتزم بذلك حقا".

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