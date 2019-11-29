كورتشونوف: هناك احتمال حقيقي لنشر أميركا صواريخ نووية

اعلن السفير الخاص ل​وزارة الخارجية الروسية​ في شؤون التعاون الدولي في ​القطب الشمالي​، نيكولاي كورتشونوف، ان هناك احتمال حقيقي لنشر ​أميركا​ ​صواريخ​ نووية، بعد انسحابها من معاهدة ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى، في منطقة الشمال.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد مشكلات في القطب الشمالي يجب حلها بالقوة على العكس نعتبر القطب الشمالي منطقة منخفضة التوتر ولكن هناك إمكانية كبيرة للتعاون لمواجهة التحديات المشتركة".

وأمل أن "جميع دول القطب الشمالي التي أخذت على عاتقها الحفاظ على ​السلام​ والاستقرار والتفاعل ​البناء​ في القطب الشمالي أن تلتزم بذلك حقا".