الاناضول: تركيا تعالج مهاجرين تعرضوا للضرب المبرح والطرد من اليونان

خضع مهاجرون غير نظاميين في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا للعلاج، إثر تعرضهم للضرب والترحيل القسري من الجانب اليوناني.
وذكرت مصادر أمنية وطبية متطابقة للأناضول، أن قوات حرس الحدود ضبطت 68 مهاجرا، بينهم أطفال ونساء، على مشارف قرية تركية حدودية مع اليونان. وأضافت أن المهاجرين يحملون جنسيات بنغلاديش وأفغانستان والجزائر وباكستان، وأن 6 منهم مصابون جراء تعرضهم للضرب المبرح.
وأوضحت المصادر أن المصابين نقلوا إلى مستشفى السلطان مراد الأول الحكومي في أدرنة، فيما نقل القسم الآخر إلى إدارة الهجرة في الولاية.
وقال أحد المهاجرين ويدعى رهبر يوسفي، إن قوات الأمن اليونانية ضربته بعنف لدى عبوره من تركيا إلى الجانب اليوناني. وأضاف أن القوات اليونانية أرغمته على العودة إلى تركيا، مشددا أن "5 عناصر من الأمن اليوناني ضربوني لمدة ساعتين، وكسروا ساعدي".
ولم يصدر عن السلطات اليونانية أي تعقيب حول الحادثة.
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