شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى ألمانيا للمطالبة بإخراج الأطفال من سجون تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن أحد ميادين كولونيا، شمال الراين - فيستفالن غرب ألمانيا، شهدت تنظيم فعاليات تطالب الحكومة التركية بإخراج 864 طفلًا مع أمهاتهم من سجون تركيا.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في ألمانيا ومبادرة كولونيا - الألمان الجدد، نظمتا فعالية في ميدان دوم أحد أشهر ميادين مدينة كولونيا، من أجل مطالبة الحكومة التركية بإخراج الأطفال والأمهات من سجون تركيا.

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وأشارت صحيفة زمان، إلى أن المشاركين في الفعالية، وزعوا بالونات مدون عليها عدد الأطفال داخل السجون وهو 864 طفلا وتم إطلاقها في وقت واحد كتعبير عن الأمل في إطلاق سراح الأطفال، حيث شارك الحضور من المواطنين الألمان والأتراك في حملة توقيعات تطالب الحكومة التركية بالتحرك السريع في هذا الملف.