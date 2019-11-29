شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على شائعة الاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع إطلاق البوابات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أى ضرر بالصحفيين العاملين بها.
وفى إطار حرص الدولة على بقاء وتدعيم الإعلام الوطني، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح، تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التى تهدف إلى تدريب الصحفيين لتنمية مهاراتهم المهنية، فضلاً عن تطوير المواقع الإلكترونية وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية الإخبارية المختلفة، كما أن المنصات الجديدة توفر فرص عمل جديدة وتقدم محتوى متطور للإصدارات الورقية للحفاظ على تميزها واستمرارها.
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