شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك خطوات وآليات التقدم بشكوى إلى الجهاز، وأوضح الموقع الرسمى لجهاز حماية المستهلك خطوات التقدم بالشكاوى، وجاءت كالتالى:

1- في البداية ينصح الجهاز أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك فى حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

2- في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).

- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

- إرسال شكواك إلكترونياً.

- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

Advertisements

- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

- تطبيق المحمول على "جوجل ستور" و"أبل ستور"

وفي جميع الأحوال يجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى (فى حالة إستيفاء البيانات) إلى بريد الجهاز الإلكتروني [email protected]

وأوضح الجهاز أنه لا يتم استقبال أى شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.