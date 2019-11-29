شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات يحيل فيها "الأعلى للإعلام" الصحفى أو الإعلامى للمساءلة التأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لائحة الجزاءات والتدابير المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد من الحالات التى تحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يحيل الصحفى أو الإعلامى للمساءلة التأديبية أمام نقابته .

نصت المادة رقم 8 من لائحة الجزاءات بمناسبة توقيع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيا من الجزاءات أو التدابير المنصوص عليها فى هذه اللائحة على إحدى الجهات الخاضعة له يكون للمجلس أن يحيل الصحفى أو الإعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته وفقا لقانونها وذلك فى الأحوال الآتية :

- عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور المصرى أو أحكام القانون.

-عدم الالتزام بميثاق الشرف المهنى أو آداب المهنة و تقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها.

Advertisements

-التسبب فى ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى لإحدى المخالفات الواردة فى القانون أو اللوائح الصادرة عنه.

-انتهاك حقا من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

يكون للمجلس وفق تقديره أن يتخذ تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف فى الصحف أو الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية إلى حين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام النقابة المختصة.