مرور الجيزة تتصدى لـ37 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها الانضباطية على مدار الساعة؛ لتحقيق اعلى معدلات الانضباط المروري بالشارع الجيزاوي. أسفرت الحملات عن تحرير 4377 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 1798 مخالفة انتظار خاطئ، 152 مخالفة "رادار" والتصدي لـ37 موقفا عشوائيا. وتم التصالح الفوري في 61 مخالفة وحجز 4 سيارات ومركبتي "توك توك"، وشن 3 حملات على سيارات السرفيس.

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