رفع 440 حالة تعد في المنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شارك ضباط 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام. أسفرت الحملة عن رفع 440 حالة تعد متنوعة أبرزها 55 كرسيا، 350 لوحا خشبيا تعوق حركة السير والسيارات معا. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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