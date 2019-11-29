القبض على 56 متهما بترويج المواد المخدرة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت مديرية أمن الجيزة عدة حملات بدائرة القطاع، استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص. أسفرت الحملات عن ضبط 59 قضية مخدرات تضم 59 متهما بينهم 56 اتجارا و3 حالات تعاطٍ بمضبوطات (1325 جرام حشيش – 2317 قرصا مخدرا – 679 جرامات هروين – 750 جرام إستروكس – 170 جرام شادو – 300 جرام بانجو – 215 جرام بودر). في مجال قضايا الأسلحة النارية أمكن ضبط 11 متهما بحيازتهم بندقيتا خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9 مم، 7 فرد خرطوش محلية عيار 12 مم و9 طلقات مختلفة الأعيرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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