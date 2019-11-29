مباحث التموين تضبط 73 قضية متنوعة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملاتها على الأسواق والمصانع والمخازن غير المرخصة. خلال الـ24 ساعة الماضية، أمكن ضبط 73 قضية تموينية متنوعة أبرزها 16 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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