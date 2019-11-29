ضبط عاطلين كونا عصابة لسرقة بطاريات السيارات بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات وقائع سرقة بطاريات السرقة بمنطقة العجوزة.

وردت معلومات للمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، اكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة تفيد بأن "أحمد.م." 23 سنة، و"محمد.أ." 37 سنة، عاطلين، كونا تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على غطاء السيارة الأمامي (الكبوت).

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد باسم أبو الدهب رئيس مباحث نقطة المهندسين، والنقيب مصطفى عبد الستار، معاون مباحث العجوزة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهما.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، اعترفا بارتكاب مجموعة من الوقائع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.