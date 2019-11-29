محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمععة، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي، ياسوهيرو ناكاسوني، عن عمر 101 عام.
ولم تذكر وكالة الأنباء اليابانية أي تفاصيل أخرى عن وفاة ناكاسوني، ولم تذكر ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.
واشتهر ناكاسوني في اليابان بشن حرب على البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة، مثل خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، وفقا لوكالة رويترز.
وولد ياسوهيرو ناكاسوني في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو 1918، لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب، وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.
وانضم، ناكاسوني، وله ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي، لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.
تولى ناكاسوني رئاسة الوزراء بين عامي 1982 و1987، وجمعته علاقة جيدة بالرئيس الراحل الأمريكي رونالد ريجان.
كان ناكاسوني أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، ليصلح بذلك العلاقات مع بلد استعمرته اليابان نحو 35 عاما، في الفترة بين عامي 1910 و1945.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق عن عمر يُناهز 101 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.