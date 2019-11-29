وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق عن عمر يُناهز 101 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمععة، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي، ياسوهيرو ناكاسوني، عن عمر 101 عام.

ولم تذكر وكالة الأنباء اليابانية أي تفاصيل أخرى عن وفاة ناكاسوني، ولم تذكر ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.

واشتهر ناكاسوني في اليابان بشن حرب على البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة، مثل خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، وفقا لوكالة رويترز.

Advertisements

وولد ياسوهيرو ناكاسوني في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو 1918، لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب، وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.

وانضم، ناكاسوني، وله ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي، لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

تولى ناكاسوني رئاسة الوزراء بين عامي 1982 و1987، وجمعته علاقة جيدة بالرئيس الراحل الأمريكي رونالد ريجان.

كان ناكاسوني أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، ليصلح بذلك العلاقات مع بلد استعمرته اليابان نحو 35 عاما، في الفترة بين عامي 1910 و1945.