تركيا توقّع إتفاقًا مع حكومة السراج لترسيم الحدود البحريّة في البحر المتوسط

وكالات - قالت الحكومة التركية اليوم، الخميس 28 نوفمبر 2019، إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

ولم تتوفر تفاصيل بشأن الاتفاق البحري الذي يمكن أن يعقد النزاعات المتعلقة باستغلال الطاقة في شرق المتوسط، حيث تغضب عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.

ويضع هذا الخلاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، مما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريبا في المنطقة.

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ووقع الاتفاقان في اجتماع باسطنبول أمس الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس فائز السراج، الذي تسانده أنقره في مواجهة الحكومة المنافسة في شرق ليبيا.

وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية في تغريدة على موقع تويتر "الاتفاق الأمني يمهد لعمليات تدريب وتعليم ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا".

وأضاف "سنواصل كذلك الدعوة من أجل التوصل لحل سياسي لبناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة".