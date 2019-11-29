عاجل ..محتجون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف

أقدم محتجون عراقيون، الأربعاء، على إشعال النيران بالقنصلية الإيرانية في مدينة النجف، فيما فتحت قوات الأمن النار بشكل كثيف في منطقتي خان المخضر والحنانة.
وقال شهود عيان إن محتجين غاضبين اقتحموا بوابة القنصلية وأشعلوا النيران فيها بعد عدة محاولات للوصول إليها، وعمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وذكرت مصادر أن قوات سوات المكلفة بحماية القنصلية الإيرانية في النجف انسحبت قبل اقتحامها وبرفقتها الهيئة الدبلوماسية.
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