تظاهرة أمام المصرف المركزي في بيروت احتجاجًا على التدهور الاقتصادي

تظاهرة أمام المصرف المركزي في بيروت ،صباح اليوم، احتجاجًا على سياساته المالية والتدهور الاقتصادي في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن نفذ محتجون لبنانيون اعتصامًا ،اليوم ،أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية في العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، أن المحتجين واصلوا اعتصاما لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى ضريبة القيمة المضافة في بيروت، وأقفلوا المداخل الثلاثة للمبنى

لمنع دخول الموظفين.

ويعتبر المحتجون أن التهرب الضريبي في لبنان قد حرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.

وكان الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة لبنان السبب الرئيسي لبدء الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد المستشري وسوء الإدارة، ما أصاب البلاد بالشلل لأكثر من شهر.

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واندلعت الاحتجاجات في البداية تنديدا بفرض

ضرائب جديدة، لكن سقفها ارتفع إلى دعوات لتنحي النخبة السياسية برمتها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اجتمع في قصر بعبدة مع حكام مصرف لبنان، إضافة الى الهيئات المصرفية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، فيما استمرت الإضرابات والتظاهرات في العديد من المدن اللبنانية.

وذكر مسؤول بوزارة المالية اللبنانية أن بلاده سددت سندات اليورو البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، كانت مستحقة الدفع الخميس، ما يهدئ المخاوف من التخلف عن سداد ديونها وسط أسوأ أزمة مالية منذ 3 عقود.