وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ناكاسوني عن عمر 101 عام

أعلن في اليابان،اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي، ياسوهيرو ناكاسوني، عن عمر 101 عام.
ولم تذكر وكالة الأنباء اليابانية، التي بثت الخبر، سبب وفاة ياسوهيرو ناكاسوني، ولا ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.
واشتهر ناكاسوني في اليابان بشن حرب على البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة، مثل خصخصة السكك الحديديةوالاتصالات وصناعة التبغ، وفقا لوكالة رويترز.
وتولى ناكاسوني رئاسة الوزراء بين عامي 1982 و1987، واشتهر في الخارج بسبب صداقته مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.
وأصبح ناكاسوني، في العام 1983، أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، ليصلح بذلك العلاقات معبلد استعمرته اليابان نحو 35 عاما، في الفترة بين عامي 1910 و1945.
وولد ياسوهيرو ناكاسوني في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو 1918، لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب، وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.
وانضم، ناكاسوني، وله ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي، لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.
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