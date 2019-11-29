“أوجار” يغيب عن المكتب السياسي للأحرار.. ومصادر: غاضب من “أخنوش”

غاب محمد أوجار، وزير العدل السابق، عن اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي عقد أخيرا، كما غاب عن اللقاء الذي ترأسه عزيز أخنوش في جهة كلميم.

وأوردت «أخبار اليوم»، أن أوجار اعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية، لكن مصادر أكدت أنه غاضب منذ إعفائه من الحكومة، بطريقة انفرادية من لدن أخنوش، واختار أوجار، التعبير بطريقته الخاصة عن هذا الغضب.

وكان أوجار سفيرا للمغرب في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عندما نودي عليه لتولي حقيبة وزارة العدل، في حكومة العثماني في أبريل 2017، قبل أن يغادر الحكومة في 9 أكتوبر 2019.