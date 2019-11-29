تعيين هيئة لمحاكمة “لاكريم” والجلسة الأولى الاستئنافية في 10 دجنبر

بعد مرور أكثر من 4 أشهر على صدور الأحكام الابتدائية، بخصوص حادث إطلاق النار بمقهى “لاكريم” بمراكش، تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف مراكش، يوم 10 دجنبر المقبل، أولى جلسات المرحلة الاستئنافية من محاكمة المتهمين العشرين في الملف.

المتهمون، توبع 17 منهم في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح. وعلم «اليوم 24» أن هيئة حكم من خمسة قضاة، برئاسة القاضي عبد الرحمان المعطاوي، ستتولى المحاكمة الاستئنافية، فيما سيمثل النيابة العامة القاضي عبد العالي صابر.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أحالت القرار الابتدائي، المكون من 372 صفحة، على الوكيل العام للملك، الذي أنجز تقريره الاستئنافي وأحاله على غرفة الجنايات الاستئنافية.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، أن استغرقت زهاء تسع ساعات في المداولة، قبل أن تصدر حكمها، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، 26 يوليوز المنصرم، في قضية الاعتداء المسلح الذي كان شهده المقهى الواقع في شارع «الشهداء» بالحي «الشتوي» الراقي بالمدينة، مساء 2 نونبر من 2017.

وكان مستهدفا في العملية، صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه طبيب داخلي عن طريق الخطأ بـ12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب، وشخصا آخر كان يجلس غير بعيدا عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.