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وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني عن 101 عام
الجمعة 29 نوفمبر 2019
توفي رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني، الجمعة، عن عمر يناهز 101 عام.
واشتهر ناكاسوني، الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1982 و1987، على الساحة الدولية بصداقته مع الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان.
وفي الداخل، حارب البيروقراطيين لإجراء إصلاحات شاملة، ومنها خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، فيما يقول منتقدون إنه لم يفلح في تنفيذ مجموعة مقترحات إصلاحية لمساعدة الاقتصاد الياباني في النمو.
وفي حين كان ناكاسوني يفاخر بوضع اليابان عالميا، فقد فشل في تحقيق حلمه ومراجعة قانون بلاده السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة، وذلك بهدف إزالة الغموض واللبس عن وضع الجيش وتعزيز دوره الدولي.
وفي عام 1983، أصبح أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية، مصلحا العلاقات مع بلد استعمرته اليابان من 1910 إلى 1945.
وكان ناكاسوني من زعماء الحزب الديمقراطي الحر، وولد في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو/أيار 1918لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب.
وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.
وانضم لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945. ولديه ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي.
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