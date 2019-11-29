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السلطات السودانية تعلن حل حزب عمر البشير
الجمعة 29 نوفمبر 2019
أعلنت السلطات السودانية، حل حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في خطوة طالب بها الكثير من السودانيين.
وكشفت "سكاي نيوز عربية"، أن القرار تم اتخاذه في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين، حيث أجاز الاجتماع مشروعات القوانين المقدمة من وزير العدل وأهمها إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل في عهد النظام السابق إلى جانب إجازة رؤية برنامج الحكومة الانتقالية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن هذا القرار ليس انتقاما، ولكن حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته، مشددًا على أنهم أجازوا القانون في اجتماع مشترك لكي يأخذ مشروعيته الكاملة.
ولفت "حمدوك" إلى أن القرار يأتي "إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقداما وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرا".
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