اهالي النجف يشيعون شهدائهم من ساحة الصدرين 'صور'

تنشر الخليج 365 صورا من ساحة الصدرين في النجف لمراسيم تشييع الشهداء من المتظاهرين الذين سقطوا خلال اعمال العنف التي رافقت تظاهراتهم. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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