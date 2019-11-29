التشكيل المتوقع لاسود الرافدين أمام الامارات

رياضة 2019-11-29 | 08:12 المصدر: 2,337 مشاهدة يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الاماراتي على استاد خليفة الدولي ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في قطر. ويتصدر المنتخب الاماراتي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني الذي يمتلك الرصيد ذاته. ومن المقرر ان يبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد حميد. Advertisements خط الدفاع: علاء مهاوي، علي فائز، احمد إبراهيم، سعد ناطق، علي عدنان. خط الوسط: صفاء هادي، امجد عطوان، إبراهيم بايش، علاء عبد الزهرة. خط الهجوم: علاء عباس. وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد. وكان المنتخب الوطني قد تغلب على قطر 2-1 فيما تغلبت الامارات على اليمن 3-0 في الجولة الاولى من البطولة.

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