التشكيل المتوقع لاسود الرافدين أمام الامارات

2019-11-29 | 08:12
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يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الاماراتي على استاد خليفة الدولي ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في قطر.
ومن المقرر ان يبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد حميد.
خط الدفاع: علاء مهاوي، علي فائز، احمد إبراهيم، سعد ناطق، علي عدنان.
خط الوسط: صفاء هادي، امجد عطوان، إبراهيم بايش، علاء عبد الزهرة.
خط الهجوم: علاء عباس.
وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على قطر 2-1 فيما تغلبت الامارات على اليمن 3-0 في الجولة الاولى من البطولة.
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