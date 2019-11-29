مصرف الرافدين يعلن افتتاح فرع الرطبة بالأنبار

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن افتتاح فرعه في قضاء الرطبة في محافظة الانبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "افتتاح فرع الرطبة بحضور ممثلين عن المصرف وعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر في المحافظة".
وأضاف البيان ان "افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية وتخفيف العبء عن الموظفين عند استلام رواتبهم، كما سيسهم بتوفر السيولة النقدية وترويج كافة المعاملات المصرفية الاخرى".
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